Perceber quando o amor bate à porta nem sempre é uma tarefa fácil para alguns. Por sorte, existem alguns sinais que revelam que você pode estar se apaixonando sem querer e nem ao menos percebeu.

Olhares, falas, expressões e gestos podem ser ótimos indicadores para saber se você está desenvolvendo um interesse “a mais” por uma certa pessoa.

Por isso, se você está se questionando sobre quais são as suas reais intenções com alguém, veja a lista com algumas dicas que podem te ajudar a identificar a paixão.

6 sinais que revelam que você pode estar se apaixonando sem querer

1. Você sente saudade quando está longe dela/dele

Quando se está no processo de se apaixonar, um dos principais sintomas a aparecer é a chamada saudade. Normalmente, quando estamos longe da pessoa amada, só conseguimos pensar no quanto queríamos a presença dela por perto.

Por isso, se você tem dúvidas de que está ‘caidinho de amor’, comece a reparar nisso!

2. Mandar mensagem toda hora

Enviar mensagem para a pessoa a todo momento é mais um dos sinais que revelam que você pode estar se apaixonando sem querer.

Não tem jeito! Quando se está fascinado por alguém, você é dominado por uma vontade absurda de querer falar com a pessoa a todo momento sem nem reparar nisso.

3. Se pega pensando na pessoa toda hora

Se no seu pensamento só a vem uma pessoa específica, principalmente no quesito amor, fique atento! Pois isso pode significar somente uma coisa: que você está apaixonado (a).

4. Você fica com os nervos à flor da pele perto dele/dela

Geralmente, sentir um certo nervosismo quando se está próximo a alguém é um sinal de que você pode estar se apaixonando sem querer.

Esse “nervoso” não é no sentido de ficar irritado, mas sim de uma certa ansiedade e agitação ao ficar perto dele ou dela.

5. Você costuma stalkear o perfil da pessoa com uma certa frequência

Quando estamos gostando de alguém, temos um costume de visitar o perfil das pessoas nas redes sociais com uma certa frequência.

Isso porque somos consumidos pela vontade em saber novidades sobre o crush e tudo o que é relacionado a ele.

6. Você vive falando das pessoas para os amigos

Por último, mas não menos importante, contar da pessoa para o seus amigos é mais um dos sinais que indicam que a “chama da paixão” está ativa.

Portanto, fique alerta, porque ao ficar falando tanto de alguém, você pode estar dando uma brecha para que o seu coração desperte uma afeição por essa pessoa.

