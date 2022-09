Coletânea literária vai reunir contos de destaque de escritores de Anápolis

Na etapa final do “Concurso Escrita em Ação” dez escritores de Anápolis selecionados vão compor, por meio das obras literárias autorais, as páginas do livro “Coletânea Escrita em Ação: contos anapolinos sobre as feridas do Brasil”.

A iniciativa, da anapolina Ana Itagiba, tem o objetivo de fornecer formações voltadas para o letramento, assim como a possibilidade de participar ativamente e criativamente de uma coletânea de livros, para os escritores independentes do município.

O concurso se iniciou ainda em fevereiro, quando as inscrições foram abertas para a participação do público. Agora, já na última etapa, os exemplares da obra será distribuído para acesso da população.

Nele, estão presentes contos escritos pelos participantes selecionados, sendo eles “No sinal”, de Alex Antonio Garcia; “Ele”, de Carlos Eduardo; “Um ciclo”, de Brenda Meguerditchian; “Bondade”, de Clara; “Mudança de gaveta”, escrito por Eduardo Zoldan; “Classe três”, da Eliza Nerin; “Nome Esperança”, de G. Costa; “Sorte”, da Juliana Mendonça; “Acrasia”, escrito por Maria Ludwig e “A máscara”, de Valéria Lopes.

No dia 10 de setembro, a edição do “Concurso Escrita em Ação” será oficialmente encerrada com a realização de um bate-papo, realizado de forma online, entre os contemplados pela coletânea e a própria população anapolina.