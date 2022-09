Quando falamos em sentir sede, sem pensar duas vezes a primeira coisa que vem em nossa mente é água, não é mesmo?

Por mais óbvio que isso pareça, para algumas pessoas não é bem assim que funciona, isso porque elas matam a sede com outras bebidas, como sucos, chás e até mesmo refrigerantes.

E por mais que tudo seja líquido, nosso corpo não consegue se hidratar 100% com bebidas que não sejam água e é por conta disso que ele dá sinais de que está desidratado.

6 alertas de que você não está bebendo água suficiente:

1. Dores de cabeça

Começando nossa lista, aqui está o sinal mais descarado que o corpo humano dá quando está desidratado: dor de cabeça.

Esse alerta acontece porque a falta de água no corpo diminui o fluxo sanguíneo e impede a circulação de oxigênio nas extremidades do corpo, como a cabeça.

2. Prisão de ventre

Quando você não está bebendo água suficiente, outra coisa que acontece com seu organismo é a prisão de ventre.

Acontece é que justamente no intestino, o líquido é fundamental para o trânsito intestinal, lubrificando as paredes dos órgãos e auxiliando na movimentação do bolo fecal.

3. Metabolismo lento

O metabolismo lento ele surge por diversos fatores, como má alimentação e sedentarismo, mas a desidratação também pode agravar esse quadro.

Isso porque manter-se hidratado auxilia no gasto energético e até mesmo na perda de peso. Negligenciando isso, a falta do líquido reduz a capacidade metabólica do corpo, fazendo o organismo trabalhar de maneira mais lenta.

4. Pele seca

É claro que o maior órgão do corpo humano também iria te dar sinais no caso de alguma desidratação.

Esse quadro pode ser associado a consequências sérias, como perda da elasticidade e falta de suor.

5. Dores nas articulações

Segundo especialistas, as articulações do corpo humano são compostas de 80% de água e é por conta disso que essas regiões sofrem tanto com a desidratação.

Manter as articulações sempre hidratadas é a garantia da segurança dos ossos, principalmente em uma corrida ou alguma queda.

6. Infecções urinárias

Por último, mais um sinal de que seu corpo está pedindo água são as infecções de urina constantes.

Isso porque, quanto menos líquido uma pessoa bebe, menos xixi ela faz, o que, consequentemente, prejudica a limpeza que precisa ser feita nos rins na eliminação de toxinas.

