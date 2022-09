Corpo de Bombeiros se mobiliza para combater incêndio às margens do João Leite

O Corpo de Bombeiros se mobiliza desde a sexta-feira (02) para conter um incêndio em vegetação numa reserva de uma propriedade rural às margens do reservatório da barragem do Ribeirão João Leite, em Goiânia.

As chamas começaram no fim da tarde. Equipes se revezam no combate ao fogo para evitar que ele se propague para propriedades e reservas vizinhas.

Segundo a corporação, sete equipes estão empenhadas na operação. Ao todo, há 21 bombeiros trabalhando para eliminar o incêndio.

A barragem do João Leite abastece boa parte da população de Goiânia e cidades da região metropolitana. Na região também há o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.

Os incêndios na vegetação são comuns nesta época de estiagem, dado o tempo seco, as temperaturas elevadas e os ventos fortes. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável (Semad) montou para este ano uma estratégia para evitar grandes perdas de flora e fauna.