Estas são as pessoas que definitivamente não devem comer cebola

A cebola é um dos alimentos mais utilizados na gastronomia, não só brasileira, como do mundo todo. Inclusive, foi instituida nas redes sociais como integrante da trindade culinária (juntamente do alho e limão).

Acontece que existem algumas pessoas que não podem comer este alimento natural em hipótese alguma, pois podem sofrer sérias complicações no organismo.

Além do mal hálito que muita gente detesta, proviniente da hortaliça, ela pode prejudicar o sistema intestinal e digestivo. Entenda!

Conheças as pessoas que definitivamente não devem comer cebola:

1. Pessoas com Síndrome do Intestino Irritável

Este alimento totalmente natural faz parte do grupo de produtos oligossacarídeos, dissacarídeos e monossacarídeos, que passam por um processo de fermentação no organismo, principalmente na região do cólon.

Há diversos estudos que comprovam sobre o alimento estar diretamente associado aos inchaço e dores no região estomacal, agravando ainda mais a doença.

Portanto, pacientes que sofrem com esta síndrome, devem evitar comer cebolas, principalmente quando cruas.

2. Pessoas que sofrem com Refluxo Gastroesofágico

A cebola é considerada um alimento que produz bastantes gases no organismo e, consequentemente, gera mais acidez no estômago.

Dependendo da maneira que for preparada, seja frita ou como ingrediente de temperos fortes, essa hortaliça é fortemente capaz agravar a gastrite e o refluxo.

3. Pessoas que lidam com a azia constantemente

Da mesma forma que acontece com o refluxo, acontece com quem sofre com a azia. Devido aos aumentos dos gases, mais acidez é ocasionada no estômago.

Com isso, o desconforto estomacal é aumentado. Portanto, é fundamental evitar ingerir cebolas, principalmente crua.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

