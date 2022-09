O desafio do TikTok que já matou adolescente no Reino Unido e tem preocupado pais

Um adolescente, de 14 anos, teve um final trágico após embarcar em um desafio viralizado no TikTok e sofrer graves lesões cerebrais. O menino não resistiu e faleceu no último dia 25.

‘Blackout Challenge’ (desafio do apagão, em tradução livre), essa foi a trend – que consiste em prender a respiração o máximo possível para ver quanto tempo conseguem ficar sem respirar – que levou o escocês, Leon Brown, a óbito.

A mãe, Lauryn Keating, de 30 anos, explicou que encontrou o filho já desacordado na cama e, ao tentar entender melhor a situação, soube por amigos que ele estava fazendo o exercício ruim.

“Um dos amigos de Leon me disse que estava fazendo o desafio no Facetime com eles depois de vê-lo no TikTok”, disse. “Um amigo disse que achava que iria acordar, mas Leon não voltou”, lamentou.

E engana-se quem pensa que este é um caso isolado. Pelo contrário, o mesmo desafio já matou outros internautas adeptos da plataforma.

Inclusive, o garoto Archie Battersbee, de 12 anos, também foi encontrado em coma – por sua mãe – após fazer o teste. Ele acabou sofrendo uma lesão cerebral fatal, que o levou à morte.

Agora, Lauryn deu início a uma ação judicial contra o TikTok e faz questão de deixar o alerto a todas as mães: “Eles [os desafios] não valem as ‘curtidas’ ou o que quer que seja! Avisem seus filhos”.