Policiais salvam idoso de 89 anos que ficou preso em casa incendiada em Silvânia

Um idoso de 89 anos foi salvo por uma equipe de quatro policiais após um incêndio na madrugada de sexta-feira (02), em Silvânia, no Centro goiano.

Depois que viu as chamas, um dos vizinhos até tentou entrar na casa para resgatar o morador, mas não conseguiu por conta da extensão do fogo e do comprometimento da estrutura.

Os policiais chegaram e entraram na residência pelos fundos. De lá, ouviram gritos de socorro. O idoso estava preso no banheiro.

Para vê-lo, os agentes precisaram quebrar o vidro da janela. Ele estava caído e envolto por estilhaços de telhas que já haviam desabado. Os militares então arrombaram a porta para alcançá-lo.

O idoso foi coberto por uma toalha molhada, uma vez que a casa estava completamente em chamas, e retirado da casa.

Ele inalou muita fumaça e tinha fuligem nas narinas e dificuldade para respirar. A PM solicitou atendimento do SAMU, mas a única viatura estava em Leopoldo de Bulhões, no Rodeio Show.

Os próprios policiais então levaram a vítima ao Hospital Nosso Senhor do Bonfim, onde ele foi medicado e ficou sob observação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo na residência.