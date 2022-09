Restaurantes de Goiânia que estão a caminho de se tornarem referência nacional da alta gastronomia

Comida boa certamente é uma das qualidades encontradas em Goiânia. Por aqui se acha de tudo, desde a cozinha tradicional goiana até a oriental, entre outras iguarias. Na alta gastronomia, porém, a capital ainda luta para se tornar competitiva no mercado nacional e internacional.

Ainda assim, segundo a consultora em gastronomia Sonea Stival, é uma questão de tempo até que a cidade seja reconhecida como tal. Embora nenhum estabelecimento goianiense possua estrela Michelin, uma das credenciais que coloca a cozinha no mapa da gastronomia mundial, ela acredita que já existem casas similares ao eixo Rio-São Paulo.

“Há pouco tempo as pessoas só costumavam visitar restaurantes de alta gastronomia em outras regiões, principalmente no Sudeste. Hoje em Goiânia já tem lugar que, para conseguir uma reserva em uma data específica, pode se levar semanas”, afirma.

Sonea Stival atua em projetos regionais, como grandes festivais gastronômicos, e ressalta que o goiano tem ficado mais exigente.

“Nós temos, em Goiás, a tradição do bar com mesas nas ruas e isso é muito rico. No entanto, os frequentadores estão se abrindo para novas opções. É um povo que naturalmente gosta de comer bem”, avalia.

O estado, para a consultora, também tem sido o reduto de novos talentos. “Temos chefes reconhecidos nacionalmente e até internacionalmente. Destaco aqui Ian Baiocchi e Emiliana Azambuja, referências no mercado”, cita.

Ouvindo também outros especialistas no assunto, o Portal 6 enumera os restaurantes apontados como destaque na capital e que estariam no caminho certo para virarem referência no país.

1 – Íz Restaurante

Coordenado pelo chef Ian Baiocchi, o Íz Restaurante une brasilidade e cozinha contemporânea internacional. A especialidade da casa são os pratos com influências italianas e francesas, além de ingredientes locais.

Endereço: R. 1129, 146 – Setor Marista

Instagram: @izrestaurante

2 – Grá Bistrô

Outra referência da alta gastronomia liderada pelo chef Ian Baiocchi é o Grá Bistrô. Localizado no 40º andar do Órion Complex, o restaurante oferece o que há de melhor na junção de cozinha francesa com toques brasileiros.

Endereço: Órion Complex – 40º Andar, Av. Portugal, 1148 – Setor Marista

Instagram: @grabistro

3 – Terraço New York

Com a proposta de trazer um pedacinho de Manhattan a Goiânia, o Terraço New York é um dos ambientes mais sofisticados da cidade. No cardápio, o destaque é para parmegianas, carbonara, camarões piamontese, entre outras delícias.

Endereço: Avenida 136, número 797, Ed. New York Square – Setor Sul

Instagram: @terraconewyork

4 – Juá Restaurante

O Juá é um restaurante contemporâneo especializado em comida brasileira. Na cozinha do estabelecimentos, o destaque é para os ingredientes do norte e nordeste do país.

Endereço: R. 1136, 550 – Setor Marista

Instagram: @restaurantejua

5 – Kampai Blue

O Kanpai Blue é um dos mais tradicionais restaurantes de comida japonesa da cidade. Localizado no polo gastronômico do Flamboyant Shopping, também serve a alta gastronomia do país oriental, com um cardápio em combinados e porções.

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Loja 3 – Jardim Goiás

Instagram: @kanpaiblue