Criança e bebê dão entrada em hospital de Goianápolis com sintomas de envenenamento após tomarem leite dado pelo pai

Fim do relacionamento entre os responsáveis havia ocorrido há apenas três dias

Samuel Leão - 12 de junho de 2024

Leite consumido pelas crianças foi entregue à Polícia Civil (PC). (Foto: Reprodução)

Uma criança e um bebê deram entrada, em um hospital de Goianápolis, com sinais de envenenamento após tomarem leite, que teria sido dado pelo pai. O caso aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (11).

Os pequenos apresentaram sintomas vômitos, náuseas, disenteria, taquicardia discreta, além de extremidades frias, que seriam os pézinhos e mãozinhas, pupilas reduzidas e sonolência. Tais indícios acenderam um alerta para a situação.

Tudo aconteceu quando eles estavam na residência da avó materna, e teriam decidido tomar um leite, que havia sido enviado pelo pai. No entanto, logo após o consumo, começaram os sintomas.

Outro fator que levanta suspeitas é que, há apenas três dias, teria ocorrido um término no relacionamento entre os pais das crianças.

Após realizarem o atendimento médico, a equipe hospitalar compartilhou as informações com a Polícia Civil (PC), que entrou em contato com os familiares e colheu depoimentos.

A caixa do leite suspeito foi apresentada na delegacia e deverá passar pelos procedimentos investigatórios. A avó ainda ressaltou que, antes do acontecido, a bebida teria sido o único alimento ingerido pelos menores.