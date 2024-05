Mínimas devem variar entre 10 °C e 20 °C na sexta-feira (31) em Goiás; confira cidades

Davi Galvão - 30 de maio de 2024

Visão noturna de Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos)

Já para esta sexta-feira (31), os goianos sentirão o avanço do ar frio de origem polar, que vai provocar queda nas temperaturas mínimas na região, que podem variar entre 10 °C a 20 °C.

As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim emitido nesta quinta-feira (30).

O destaque fica para o município de Jataí e Lagoa Santa, que devem registrar 10 °C como mínima e 27 °C como máxima. Em seguida, fica Rio Verde, que registrará entre 11 °C e 27 °C.

Na capital, os termômetros devem ficar entre 14 °C e 29 °C, enquanto em Anápolis, devem permanecer entre 14 °C e 27 °C.

Em Pirenópolis, Caiapônia e Itumbiara as mínimas poderão marcar mínimas como 14 °C e máximas como 29 °C.

Já Araguapaz e Porangatu deverão registrar as temperaturas mais altas do dia, que irão variar entre 20 °C e 33 °C, e 19 °C e 34 °C, respectivamente.

Os goianos ainda devem vivenciar a possibilidade de baixa umidade do ar, que deve variar entre 21% e 30% na maior parte do estado, especialmente a partir do final da tarde.