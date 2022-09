Sai o DNA realizado pelas jovens que desconfiaram ser filhas do mesmo pai após dois anos de namoro

As duas jovens completamente parecidas, que têm viralizado constantemente no TikTok, colocaram um ponto final na história de que poderiam ser irmãs, após realizarem um teste de DNA.

Carley e Mercedes publicaram, recentemente, o desfecho sobre a enorme dúvida que diversos usuários tinham há meses sobre elas serem namoradas e, supostamente, dividirem o mesmo pai.

Para a alegria do casal e dos fãs, o teste ficou pronto e elas abriram juntas, enquanto o celular gravava a reação. É possível perceber a aflição das namoradas com a possibilidade de serem parentes.

Com o resultado “0%”, Carley e Mercedes comemoraram bastante e trocaram carinhos. Os seguidores também vibraram nos comentários: “parecia que era comigo, fiquei meses aflita com a história”, disse uma.

Relembre o caso

As duas namoram há mais de dois anos e sempre foram questionadas pela semelhança entre elas. No entanto, isso nunca havia sido um problema, apenas achavam tudo muito engraçado.

Porém, durante um almoço em família, as mães das duas descobriram que tiveram um caso com um mesmo homem, no passado, e justamente na mesma época.

A possibilidade de dividirem o mesmo pai começou a deixar o casal muito aflito e a única decisão razoável que encontrou foi fazer o teste de DNA.

A dupla além de se tornar viral no TikTok, também é bastante conhecida na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans.