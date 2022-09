A hora de lavar a louça não é nem um pouco prazerosa ou algo tentador para se fazer, não é mesmo?

No entanto, essa atividade é muito importante para manter a organização dentro de casa e inclusive há até algumas táticas para otimizar isso, que já falamos por aqui.

E lado a lado isso, especialistas até afirmam alguns erros cometidos pelas pessoas ao lavar as vasilhas. Veja!

6 erros que a maioria das pessoas acabam cometendo ao lavar a louça:

1. Não substituir com frequência a esponja

Começando nossa lista, sabia que a esponja da pia da sua cozinha é a casa de milhões de bactérias e fungos?

É por conta disso que é de suma importância trocar esse item periodicamente, pelo menos a cada duas semanas.

2. Não lavar a bancada e a pia

Não só como lavar todas as vasilhas é importante, como dar uma geral na pia e na bancada é essencial também!

Isso porque, lavar a louça com a bancada e a pia sujas é a mesma coisa que comer uma nova refeição em pratos de um almoço anterior sem lavar. Não faz muito sentido, não é verdade?

3. Esfregar do lado errado

Toda esponja tem um lado mais áspero e macio, e por mais que tenha esses dois lados, geralmente muitas pessoas costumam usar só a parte mais abrasiva, por ela dar a ideia de que “limpa mais”.

A questão é que muitas louças mais sensíveis são danificadas por isso. Tenha cuidado e não cometa esse erro mais!

4. Usar água fria

Acredite se quiser, mas usar água muito fria pode dificultar a lavagem das suas vasilhas, isso porque só a água quente é capaz de remover a gordura e matar as bactérias.

Para quem não tem água quente na pia da cozinha, uma boa solução é ferver uma boa quantidade para usar nas lavagens.

5. Misturar as louças dentro da pia

Deixar todas as louças dentro da pia, misturadas e em contato com todas as sujeiras pode dificultar mais ainda o seu processo de lavagem.

Isso porque, as peças menos sujas, como copos e talheres, podem pegar gordura e toda imundice de outros itens, como as das panelas.

6. Excesso e má escolha do detergente

Por fim, muito detergente não é sinônimo de mais limpeza. A verdade é que esse exagero pode mascarar alguns resíduos, ficando para trás na hora da lavagem.

Outro ponto é que usar um mal detergente pode te fazer gastar mais, por isso, escolha um com alto poder de limpeza, que seja eficiente e te atenda.

