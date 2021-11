O segredo para você aprender a lavar a louça em 15 minutos

Você sabia que, em média, gastamos de 15 a 30 litros de água para lavar a louça? Bom, se você busca meios de economizar tempo e água, mas não tem lava-louça, se liga em nossas dicas para lavar a louça em 15 minutos!

Como lavar a louça em 15 minutos?

Segundo a revista americana “Consumer Reports”, a melhor técnica de lavagem da louça é acumular água em um lado da pia ou em uma vasilha. Assim, evita ligar e desligar constantemente a torneira.

Outro ponto que você deve levar em consideração é a ordem de lavagem da louça. Logo, como será feito com a água acumulada, deve-se começar pelas coisas mais limpas e sem gordura, como copos, e assim ir escalar.

Por exemplo, copos, talheres, pratos, potes, travessas ou panelas no final.

Para lavar pratos da maneira mais eficiente, siga estas etapas:

Primeiro, jogue fora os restos de comida que a louça possa conter. Em seguida, encha uma vasilha grande com água muito quente e algumas gotas de detergente. Assim, coloque os pratos na água quente e deixe-os de molho um pouco.

Depois disso, escove a louça e enxágue como de costume. Logo, deixe os pratos no escorredor com espaço suficiente entre eles para circular o ar e secar mais rápido.

