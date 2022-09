Astro do K-pop escolhe Goiânia como rota de turnê internacional

O cantor coreano Kim Woojin, que participa do grupo K-pop, anunciou a chegada da primeira turnê mundial solo dele, “ Still Dream”, no Brasil. O artista divulgou a lista de cidades escolhidas para receber o show no país e, para a alegria dos ‘k-popers’ goianos, a capital está no seleto grupo.

O evento acontecerá no dia 16 de setembro no Teatro Madre Esperança Garrido, no Setor Central, às 20h30, com abertura dos portões às 20h. As outras cidades que também vão receber o espetáculo são Brasília (DF), São Paulo (P) e Rio de Janeiro (RJ).

No local, os fãs do cantor serão divididos em dois espaços. O primeiro, é mais próximo ao palco e destinado para quem garantir a opção vip inferior, que varia de R$ 220 (meia) até R$ 440 (inteira).

O segundo, chamado de “plateia comum inferior”, fica localizado mais ao fundo do espaço e tem um preço que pode variar de R$ 140 (meia) a R$ 280 (inteira).

Na hora da compra, o público também pode garantir um valor mais em conta do bilhete, levando um quilo de alimento não perecível na portaria do show.

Os interessados em participar do evento podem adquirir o ingresso por meio do site clubedosite.com.