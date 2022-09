‘Onda gourmet’ faz pastel virar refeição por quilo em estabelecimentos de Goiânia

Nem mesmo o pastel, prato bastante consumido por quem gosta de ir em feiras, escapou da chamada ‘gourmertização’. O alimento que até pouco tempo era vendido por um preço padronizado, já pode ser encontrado na capital por uma modalidade bastante conhecida por muitos: a refeição por quilo.

Com a mudança de alguns estabelecimentos que vendem a iguaria, os apreciadores devem seguir a regra já seguida por muitos comércios da capital. Primeiro, depositar a massa frita na balança e, logo em seguida, pagar pelo produto com base no preço estabelecido por quilo – valor esse que, diga-se de passagem, pode chegar a quase R$ 70.

Um dos locais que entrou na onda e já vende o pastel dessa maneira é o Pastelli, com duas unidades, uma no Parque Amazônia e outra no Residencial Eldorado.

Por lá, é possível experimentar o “pastel por quilo” e também recheá-lo conforme o bolso e paladar de cada um. Tudo isso por R$ 69 o kg.

O ambiente oferece diversas opções de carnes, queijos e molhos que vão desde salgados até aqueles que são mais chegados ao doce.

Outro com um funcionamento bastante similar é o El Pastel, localizado na Avenida C-255, no Setor Nova Suíça.

O lugar oferece diferentes opções de recheio e molhos a escolha do freguês. Tudo isso por um valor de R$ 59,90.

Além da iguaria, a área possui uma extensa lista de bebidas para acompanhar o prato que vão desde caldo de cada até refrigerantes, cervejas e sucos.