Segundo especialistas em beleza e cabelo, existem cortes de cabelo perfeitos que se encaixam em absolutamente qualquer formato de rosto.

Basicamente, a técnica exige apenas em criar camadas a um corte de cabelo quadrado. Isso gera textura, dá movimento e impressão de mais volume.

Assim, esse estilo de corte encaixa com mulheres que possuem os fios finos e para as que possuem os mais grossos, porque reduz a densidade.

E, acredite, essa superposição das mechas combina com qualquer formato de rosto. Veja!

6 cortes de cabelo que ficam perfeitos em todos os formatos de rosto:

1. Quadrado de gradiente encaracolado com franja longa

Por mais que a franja não apareça muito nesse corte, ela acaba dando mais uma textura para o cabelo e, claro, os cachos ajudam nisso também.

Observe na foto como cada camada é muito bem desenhada e delimitada, isso dá certo com qualquer rosto!

2. Shaggy bob em gradiente

Para fazer esse corte é válido investir em uma mistura harmoniosa entre a franja e as camadas.

As camadas curtas no topo funcionam para volume e movimento, enquanto as longas camadas em cascata na parte inferior criam uma forma redonda fantástica.

3. Copa short bob

Se você busca expressar sua autenticidade, ousadia e criatividade em um corte, aposte nesse!

Por isso invista nas pontas, franjas e cores vibrantes, é um arraso!

4. Gradiente de comprimento médio bob penteado com linha no meio

Muitas mulheres não sabem disso, mas a forma como elas partem o cabelo pode afetar completamente sua aparência.

Assim, jogar o cabelo para o lado pode amenizar ângulos salientes de seu rosto. Enquanto a repartição no meio, favorece quem tem a face mais redonda.

5. Quadrado de gradiente com franja ao lado

Esse belo corte de cabelo é muito charmoso e encaixa em qualquer formato de rosto.

Isso porque, o degradê e a franja jogada dão mais volume e valorizam seu rosto.

6. Bob assimétrico cortado em gradiente

Por último, temos esse bob que possui as bordas mais pontudas, em direção ao queixo, e que se adapta até em fios mais longos, quanto curtos ou intermediários.

