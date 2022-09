Chuva mais que esperada finalmente deve chegar em algumas regiões de Goiás

O avanço de uma frente fria abre possibilidade para o aumento de nuvens em algumas regiões de Goiás. Resultado? A possibilidade da tão esperada chuva.

Tudo bem que não em grandes quantidades, mas já dá uma aliviada no índice de umidade que está batendo níveis alarmantes no Estado.

Entretanto, na notícia não é boa para todos do estado. A previsão é de que, na terça-feira (06), municípios da região Sudoeste do estado – como São Simão, sintam esse alívio. Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás.

Na capital, por exemplo, tempo segue firme e com predomínio do sol – a máxima chegando a 34º C e a umidade relativa do ar ficando entre 14% e 55%.

No geral, as temperaturas seguem alta. O recorde está previsto para Porangatu, com 37 ºC. A menor máxima, de 30 º C, está prevista para Luziânia.