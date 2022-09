Conheça os serviços oferecidos pelo recém-reformado Centro de Convivência de Idosos em Anápolis

O Centro de Convivência de Idosos de Anápolis (CCI) oferece diversas atividades para as pessoas com mais de 60 anos. Os serviços oferecidos no local são diversos, incluindo as famosas “tardes dançantes”.

No ambiente os anapolinos podem participar de atividades como ginástica, hidroginástica, artesanato, coral e até iniciação digital, tudo de forma totalmente gratuita.

Além da diversão e aprendizados, os participantes também recebem atendimento médico e odontológico. Cerca de 600 idosos passam pelo local semanalmente.

O CCI funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e de 13h às 17h. Para usufruir do serviço é preciso ter mais de 60 anos e se cadastrar pessoalmente na unidade, que fica na Av. Presidente Vargas, localizada na Vila Goiás.

Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: Cadastro Único, RG, CPF, comprovante de endereço, laudo médico para atividades esportivas, foto 3/4 e telefone para contato.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, o principal objetivo da ação é contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

Recentemente, o local passou por uma reforma que foi entregue no mês de julho desse ano. A restauração incluiu substituição de telhado, pintura, reparos em geral, além de acessibilidade em todo o prédio e revisão da parte elétrica.