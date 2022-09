Detento oferece propina a vigilante penitenciário em carta, pede “sinal de legal”, mas esquema falha

Um detento tentou pagar propina para um vigilante penitenciário temporário (VPT) na Unidade Prisional Regional de Niquelândia, cidade da região Norte de Goiás. O homem entregou um bilhete com a proposta para o servidor, mas o resultado não foi o esperado.

No papel, ele afirmava estar disposto a pagar R$ 5 mil para ter acesso a dois celulares. O preso também afirmou que iria explicar de que maneira e com quem ele iria pegar os aparelhos para entregá-los.

“Quer ganhar um dinheiro no sigilo? Se você interessar faz um sinal de legal com o dedo”, foi uma das frases escritas pelo detento no recado.

O servidor negou a proposta e imediatamente denunciou a ação para os superiores. O detento foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Como consequência, o preso, que cumpre pena por homicídio, responderá por fato novo, além das sanções disciplinares, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).