Esta é a melhor maneira de fazer alguém se apaixonar pela pessoa que você é

A pior besteira que se pode cometer é querer encantar alguém fingindo ser outra pessoa. A melhor maneira de fazer alguém se apaixonar por você é entregar exatamente o que tem de mais verdadeiro.

Pense bem: se você encantar o seu grande amor com um personagem criado, será impossível manter a máscara por toda vida. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ele descobrirá a verdade e, possivelmente, vocês vão terminar.

O melhor método é mostrar verdadeiramente quem você é e, caso ele não goste, tudo bem! Sinal que ele não era a pessoa certa para você.

No entanto, caso ele se apaixone exatamente por quem você é, isso pode ser excelente. Quer dizer que, para a pessoa, as suas qualidades pesam mais que os defeitos e ele está disposto a conviver com isso por amor.

Entenda, agora, qual a a melhor maneira de fazer alguém se apaixonar pela pessoa que você é:

1. Apresente quem você realmente é

Fale dos seus gostos, o que gosta de fazer aos finais de semana, se gosta de pets, qual o seu trabalho e espere pela reação dele.

Dependendo, se ele agir com naturalidade e contar sobre ele também, é um bom sinal. Significa que ele nada do que disse foi um problema para ele, inclusive, sentiu confiança para te contar também.

2. Fale sobre onde gostaria de se ver daqui alguns anos

Se você possui alguns desejos grandiosos para o futuro, é importante ter alguém do lado que não irá ser um empecilho.

Pelo contrário, é fundamental que ele compactue com seu estilo de vida e saiba conciliar tudo, sem querer te privar de crescer.

Depois de contar, observe as expressões dele. Ficou assustado, indiferente, apático? Corra! Agiu naturalmente, então continue.

É sempre bom lembrar que não adianta querer alguém a todo custo, se essa pessoa não tem nada a ver contigo. Será apenas uma dor de cabeça a mais.

3. Mostre suas características marcantes

Seja suas maiores qualidades ou seus defeitos marcantes, é importante que ele saiba onde está entrando. O mesmo vale para você! Conheça as características dele para não ser pega de surpresa lá na frente.

Vale ressaltar que este tópico é somente para quando vocês tiverem um bom nível de intimidade. Não vai sair expondo suas intimidades para um ficante de sábado. Cuidado!

Caso ele ainda não tenha fugido, após conhecer quem você verdadeiramente é, pode investir. Talvez essa pessoa seja o grande amor da sua vida.

