Homem se despede do amigo e pouco depois é morto a facadas em Formosa

Um homem foi assassinado logo depois de se despedir do amigo e ir para casa, em Formosa, município localizado no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu neste domingo (04) e o autor do crime ainda não foi identificado.

A vítima estava bebendo com um colega quando decidiu ir embora. Logo depois, ele foi encontrado no chão com seis perfurações por faca.

O Portal 6 apurou que foi o próprio amigo que o encontrou e imediatamente solicitou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou o óbito no local.

Nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado foram vistos dois jovens, de aproximadamente 20 anos. Eles estavam de bicicleta e fugiram do setor.

Um familiar do homem afirmou que não imagina quem pode ter tirado a vida dele. O caso será investigado pela Polícia Civil.