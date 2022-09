Tintura de cabelo dá errado e jovem publica o resultado: “desastroso”

Uma jovem teve uma surpresa desastrasa após decidir pintar o cabelo em casa, como de costume, e acabou indo parar no hospital com risco de morte. O caso viralizou depois que ela explicou com bastante humor.

Shanika McNeil, de 29 anos, contou que era acostumada a realizar o procedimento, porém, desta vez, começou a perceber algumas erupções cutâneas no rosto após concluir a tintura.

Apesar do desconforto, ela nem imaginou o que estaria por vir. Posteriormente, o couro cabeludo da moça começou a ‘queimar’, segundo Shanika.

“Meu couro cabeludo começou a queimar, como se estivesse pegando fogo”, contou à agência Kennedy News and Media, “então, usei um guardanapo e percebi que estava escorrendo”.

“Parecia que eu era um emoji. Minha família inteira estava em pânico, porque eu estava muito estranha”, relembrou a jovem, em tom de humor.

O tratamento com antialérgicos em casa não resolveu os inchaços, então Shanika procurou um pronto socorro, pois a alergia poderia progredir, chegar à garganta e bloquear a respiração dela.

A paciente foi medicada com esteróides e mais antialérgicos e pôde se recuperar bem do inchaço. No entanto, atualmente ela só pode usar xampu infantil e sofre ainda de uma sensibilidade no couro cabeludo enorme.

