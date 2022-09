Especialistas afirmam que as cores podem impactar em nossas vidas, cotidiano, trabalho e relacionamentos. Mas não se engane: esse impacto pode ser positivo ou negativo!

Essa crença é tão forte que não é atoa que as pessoas vestem de branco na virada do ano ou de qualquer outra cor que carregue uma boa energia para aquele momento.

Bom, mas para aqueles que querem sorte o ano todo, veja as cores que devem ser marca registrada em seu guarda-roupa!

6 cores que atraem sorte e não devem faltar no guarda-roupa:

1. Verde menta água

Começando nossa lista, segundo os chineses essa cor está intimamente associada à natureza, remetendo à vitalidade e à nova vida.

Além disso, o verde pode simbolizar esperança e novos ciclos.

2. Azul cerúleo

O azul por si só já simboliza a esperança e boa saúde.

No entanto, esse tom mais vibrante garante um toque de personalidade, criatividade, juventude e alegria.

A cor azul produz segurança e compreensão. Propicia saúde emocional e simboliza lealdade, confiança e tranquilidade.

3. Amarelo-fogo

Se tratando do amarelo, os asiáticos levam muito em consideração! Isso porque a cor simboliza a prosperidade e o dinheiro.

Além de remeter a ideia de começo, mostrando o otimismo, a esperança e a positividade.

4. Vermelho-fogo

Caso você queira atrair alegria, ambição e boa sorte aposte nessa cor quente.

O vermelho é associado ao poder, à guerra, ao perigo e à violência.

Além disso, essa cor é do elemento fogo, do sangue e do coração humano. É por isso que ela representa algo que está vivo, tem paixão e amor.

5. Laranja

O laranja é uma bela cor, vibrante e cheia de energia, ela retrata ânimo, atrai consumidores e estimula a criatividade.

Essa cor é que nem o vermelho, muito ativa, alegre e estimulante, com a vantagem de ser mais agradável aos olhos.

Em outras situações, o laranja representa a excitação, entusiasmo, mudança, expansão e dinamismo.

6. Roxo

Por fim, o roxo está ligado ao mundo místico e significa espiritualidade e mistério.

Ele estimula o contato com o lado espiritual, proporcionando a purificação do corpo e da mente, e a libertação de medos e outras inquietações.

