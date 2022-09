Descubra por que a goiana de Mineiros teve gêmeos com pais diferentes

Um caso de gravidez extremamente rara foi registrado em Mineiros, na região Sudoeste do estado, com uma jovem de 19 anos. Após ter relação sexual com dois rapazes no mesmo dia, ela engravidou de gêmeos, sendo um filho de cada um.

Ao G1, o médico Túlio Jorge Franco – que acompanhou o caso -, o fenômeno é chamado cientificamente de superfecundação heteroparental.

“É possível acontecer quando dois óvulos da mesma mãe são fecundados por homens diferentes. Os bebês compartilham o material genético da mãe, mas eles crescem em placentas diferentes”, esclareceu.

De acordo com o profissional de saúde, este é o 20º caso registrado no mundo e a chance de ocorrer é de uma em um milhão.

“É extremamente raro. Acontece um em um milhão. Nunca imaginei que veria um caso desse na minha vida”, contou ao G1.

A descoberta da paternidade ocorreu quando os gêmeos tinham oito meses. Apesar de parecidos, a mãe estava em dúvida sobre quem seria o pai.

Desta forma, ela pediu para que um deles realizasse o exame de DNA, que confirmou que ele seria o pai de apenas um. Desconfiada, ela refez o teste, que apenas atestou o primeiro resultado.

O outro rapaz foi chamado para fazer o DNA, que confirmou que ele era o pai da outra criança. Atualmente os gêmeos estão com um ano e quatro meses e sob cuidado de um deles.