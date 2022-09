Seis lugares para curtir Goiânia gastando nada ou muito pouco no feriado de 07 de setembro

Com a proximidade do feriado do Dia da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (07), encontrar um lugar confortável e com um preço ‘atrativo’ para passar a data com a família e amigos na Grande Goiânia, pode ser uma tarefa difícil, mas não é impossível.

Em alguns locais da capital, é possível encontrar muita diversão, comida boa e atrações, gastando pouco ou nada.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 06 opções para se divertir na cidade durante o feriado sem ter que desembolsar um alto valor para isso.

1. Parque Mutirama

Com entrada gratuita e diversas atrações, o Parque Mutirama, localizado no Setor Central, estará aberto ao longo desta quarta-feira (07) e pode ser uma opção para quem busca diversão sem gastar muito.

A entrada no local é gratuita e os interessados em curtir o ambiente podem visitá-lo a partir das 10h até às 16h.

2. Parque Vaca Brava

Outra possibilidade gratuita para quem está procurando fugir um pouco do calor e respirar um ar mais puro, é o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno.

Além de admirar a vista do local, os visitantes podem realizar piqueniques com colegas ou familiares, sem gastar muito.

3. Zoológico

Ao longo desta quarta-feira (07), o Zoológico de Goiânia, na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, estará funcionando normalmente, das 08h30 até às 17h, com a bilheteria aberta até às 16h.

Os ingressos para inteira tem o valor de R$ 5. Já para a meia, que inclui crianças de quatro até 12 anos e idosos a partir de 60 anos, o preço é de R$ 2,50.

Vale ressaltar que pessoas com deficiência são isentas do pagamento.

4. Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Uma opção ‘em conta’ e que pode ser bastante divertida para quem quer sair da rotina durante o feriado é o Centro Cultural Oscar Niemeyer, na Jamel Cecílio.

Para quem gosta de andar de skate, bicicleta ou patins, o local possui uma vasta pista destinada para esse tipo de público.

Na área, também é possível contemplar a paisagem do local aliada a arquitetura que é constantemente destinada a exposições, apresentações artísticas e shows. A entrada no espaço é gratuita.

5. Pesque Pague El Shaday

A partir das 09h até às 18h, o pesque e pague El Shaday, Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, estará funcionando durante o feriado, e é mais uma chance para se divertir durante a data.

O ambiente oferece lagos para a prática de pesca esportiva, mesa de sinuca, piscinas e, para quem gosta de beber, drinks ‘caprichados’.

Os valores variam dependendo da modalidade. Para aqueles que querem apenas aproveitar o ambiente, o valor é de R$ 15. Já para a pesca, é R$25.

Crianças de até 10 anos não pagam entrada.

6. Clube Goiânia Park

O Clube Goiânia Park, localizado na Chácaras de Recreio Samambaia, em Goiânia, é mais um local para se divertir durante o Dia da Independência do Brasil, mas gastando pouco.

O parque aquático é composto por várias piscinas, tobogãs, escorregador gigante, playground, mesa de sinuca e até bar e restaurante.

Durante a data, o local estará aberto das 09h às 17h. O valor do ingresso para adultos é de R$ 20, já para crianças entre 07 a 11 anos, o preço é R$ 5.