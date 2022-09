Goianos podem solicitar transferência de pontuação da CNH de forma online; veja como

De forma rápida e prática, o motorista goiano pode utilizar o portal Expresso para solicitar uma transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a disponibilização do novo serviço do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), a plataforma passa a contar com um total de 17 ofícios do órgão.

Agora, caso um outro condutor tenha cometido a infração, o real dono do veículo pode pedir que a pontuação seja transferida com um simples acesso ao Expresso Web.

Para isso, o interessado deve procurar a opção “apresentar declaração de indicação do real condutor”, informando em seguida os dados do auto de infração.

Além disso, também é preciso apresentar fotos do condutor do automóvel no momento em que aconteceu a infração, assim como do documento do proprietário do veículo e do formulário disponibilizado assinado por ambos.

No entanto, é importante salientar que tal mudança só pode ser realizada se o ato tiver sido cometido por um terceiro, não valendo para caso o próprio dono tenha sido identificado por Agentes de Trânsito.

Com a nova inclusão, o Portal Expresso passa a contar com 110 serviços digitais, sendo eles de diversos órgãos do Estado, como Economia, Segurança Pública e Ipasgo, voltados para uso da população.