Jovem de Anápolis lutou contra o preconceito e formou uma das maiores coleções de Barbie do mundo

O jovem anapolino Richard Pessato, de 22 anos, impressiona com seu grande acervo de Barbie. Ele tem mais de 250 bonecas e itens da personagem, com uma coleção que é considerada uma dos maiores colecionadores da América Latina.

Chegar a este patamar exigiu coragem. O rapaz precisou lidar com chacotas e chegou a desistir durante um período. A resiliência, todavia, o trouxe de volta aos colecionáveis.

“Sou apaixonado pela boneca Barbie, comecei com oito anos minha coleção, mas parei devido ao bullying que estava sofrendo, mas retornei com minha coleção em 2019”, comentou.



Richard revelou que a personagem a inspira e a admiração não para na coleção. Sua carreira como produtor de moda, cineasta, maquiador e estilista é influenciada pela boneca. “Me inspirou a produzir, desenhar, cantar, me ajudou a desabrochar o meu lado cultural”, conta Richard.

Nas redes sociais ele já acumula mais de 300 mil seguidores, que acompanham cada aquisição dos itens. O colecionador explicou que no início foi muito difícil ser um amante da boneca, pois o preconceito era muito grande. Houve até casos de bullying. “Ao crescer deixei de lado a opinião das pessoas e fui fazer o que eu amo, hoje em dia, as pessoas ficam surpresas, mas de um jeito bom”, explica.

Frase para a história

Ao Portal 6, Richard lembrou da icônica frase que marca a relação com as bonecas e o ajudou a lidar com o preconceito. “Eu sempre me lembrava da frase do filme Barbie Fairytopia: ‘O que te faz diferente, te faz especial’ e isso só me impulsiona a seguir em frente”.

Para ser considerado o maior da América Latina, Richard Pessato teve uma tarefa árdua. “Sempre dediquei muito do meu tempo, principalmente quando comecei a gravar exclusivamente conteúdos sobre a Barbie desde 2016”, afirmou Richard.

Para aqueles que amam a Barbie e têm o sonho de montar seu próprio acervo, Richard dá dicas valiosas.

“Se o colecionador não for paciente para procurar todos os dias até encontrar as bonecas que deseja em um bom preço, ele irá pagar um preço salgado. A maioria dos meus itens eu paguei por um preço muito abaixo do mercado, mas porque pesquisei diariamente em todas as plataformas online até achar o brinquedo em bom estado e em um ótimo preço”, explicou.