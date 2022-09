A tradicional celebração das Cavalhadas – festa popular que encena as batalhas entre mouros e cristãos – retorna nesta semana nas cidades de Corumbá e Pilar de Goiás.

Apesar de tratarem do mesmo tema, as datas de início em cada município são diferentes. No primeiro, a festa começará na sexta-feira (09), às 14h30, no Campo das Cavalhadas Rei Hastimphilo – durante a festa da Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade – com término no domingo (11).

Já em Pilar de Goiás, o evento terá início às 15h, no sábado (10), na festa da Nossa Senhora do Pilar, no Estádio Municipal Homero Macedo Gomes, e terminará no dia (11).

Além de prestigiar a celebração, os visitantes poderão aproveitar o show ao vivo da Banda 13 de Maio, em Corumbá. Em Pilar o som fica por conta da Bandinha Imperial, juntamente com o desfile da Princesa Floripa.

Serviço

Cavalhadas em Corumbá de Goiás

Quando: 9, 10 e 11/09.

Horários: 14h30 – Desfile partindo da Praça Waldemar Gomes Teles, rumo ao Campo das Cavalhadas; 15h30 – Corrida ao Campo das Cavalhadas.

Onde: Campo das Cavalhadas Rei Hastimphilo – Avenida Nicodemos Costa, Bairro da Torre, Corumbá de Goiás (GO).

Cavalhadas de Pilar de Goiás

Quando: 10 e 11/09.

Horários: 10/09, às 15h: Desfile dos Cavaleiros e primeiro dia de Cavalhadas rumo ao Estádio municipal e 11/09, às 15h: Segundo dia das Cavalhadas.

Onde: Estádio Municipal Homero Macedo Gomes – Rua do Estádio, n. 2, Pilar de Goiás (GO).