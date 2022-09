Trecho da BR-153 em Goiás ficará interditado no fim de semana

Um trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, será interditado neste final de semana, entre os dias 10 e 11 de setembro. A ação é para a construção da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio.

O trabalho será realizado entre as 7h e 18h com bloqueios pontuais de trânsito. As interdições serão de 20 minutos, no momento em que as vigas forem içadas e posicionadas.

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pelo perímetro, anunciou que será feito um desvio contingencial do tráfego para o sentido norte.

A empresa também está realizando serviços de pintura de faixa e bordo no Km 509 ao 517. No perímetro 497 ao 506 está sendo feito roçada e limpeza de drenagem nos sentidos Norte e Sul.

A expectativa é que a obra seja concluída até o mês de outubro, antes do início das chuvas. No ano passado, um ônibus caiu de uma ribanceira no desvio feito para os trabalhos na ponte. Cinco pessoas morreram e 50 ficaram feridas.