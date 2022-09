Para aqueles que utilizam constantemente o celular para trocar mensagens com outra pessoa, uma notícia não muito agradável está a caminho. Uma nova função no WhatsApp pode deixar com raiva quem usa o aplicativo.

A novidade foi descoberta nesta semana e pode ser implementada pela plataforma muito em breve. Por isso, aproveite enquanto ainda dá tempo, pois logo logo, o aplicativo pode se tornar uma verdadeira ‘dor de cabeça’ com o recurso.

Chega nova função no WhatsApp que pode deixar com raiva quem usa o aplicativo

A fim de melhorar e aperfeiçoar as funções presentes na plataforma, uma nova função está sendo desenvolvida pelo WhatsApp para ajustar algumas funcionalidades.

No entanto, ao contrário da maioria das novidades, essa aqui pode deixar com raiva quem usa o aplicativo diariamente.

Isso porque, muito em breve, o WhatsApp pode começar a pedir um feedback dos usuários enquanto navegam pela plataforma.

Para que isso seja realizado, a empresa pretende desenvolver um chat verificado para enviar pesquisas sobre futuras mudanças e atualizações desenvolvidas por ela.

Embora seja algo meio incomodo, ainda existe uma solução. Os usuários poderão escolher se querem ou não aceitar as enquetes feitas de forma individual.

E o melhor: Para aqueles que se sentirem bastante incomodados com a situação, o aplicativo dará a opção de bloquear a conversa e impedir que o recebimento de pesquisas ocorra.

Apesar de ainda não ter uma data oficial de lançamento, sabe-se que a funcionalidade já recebeu até mesmo um nome: WhatsApp Surveys (pesquisas do WhatsApp).

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, inicialmente, as mensagens devem ser enviadas para apenas algumas contas selecionadas aos poucos e, depois, para a grande maioria dos usuários.

