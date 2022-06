O aplicativo de mensagens mais popular de todo o Brasil está trabalhando em atualizações constantemente e, por isso, está chegando uma nova função no WhatsApp que vai facilitar a vida dos solteiros que querem dar match com o crush.

Operando desde fevereiro de 2017, a ferramenta de status no aplicativo é muito utilizada para diversas situações, inclusive na hora do flerte. Por isso, a plataforma busca aprimorar o serviço disponível dentro do software.

Chega nova função no WhatsApp que vai facilitar para quem quer dar match com o crush

A descoberta foi feita pela WABetaInfo e a novidade que será aplicada no recurso é que, quando alguém responder o seu status, um indicador especial irá aparecer na tela.

Segundo as informações da empresa, um novo ícone simples pode ser uma excelente adição para pessoas que não tem pressa para responder a uma interação que não é apenas uma simples mensagem.

Ou seja, a respostas dos status ficaram destacadas para você conseguir diferenciar o conteúdo de cada conversa.

Mais informações

Como a função ainda em fase inicial, ela só deverá ter a liberação depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

