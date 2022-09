No fim da noite de sexta-feira (09), a irmã de um homem, de 50 anos, depois de conversar com familiares percebeu a ausência do irmão, que mora no Setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, e decidiu ir até a residência dele.

O Portal 6 apurou que, ao chegar no local, se deparou com ele deitado no chão, em aparente situação de óbito. Ela arrebentou a porta da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou a morte.

Policiais militares foram acionados e informados que há cerca de duas semanas, ele teria sido vítima de um espancamento na rua.

Por conta disso, o homem ficou vários dias internados e, quando recebeu alta, sentia falta de equilíbrio, caindo diversas vezes.

Em função dos hematomas, a Polícia Técnico Científica foi contactada para fazer a perícia no corpo.