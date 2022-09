Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado (10) em Goiânia

Os goianienses que buscam adotar um pet, mas estão à espera da oportunidade ideal, o momento chegou. Neste sábado (10), o Goiânia Shopping recebe uma feira de adoção de cães e gatos, das 10 às 14h.

O projeto é uma iniciativa do Grupo Miau Auau em parceria com a “Tampatas” e conta com cerca de 50 animais – todos já castrados, com vacina e vermífugos.

Além de garantir um ‘companheiro (a)’, os visitantes também poderão adquirir plaquinhas de identificação do pet com gravação digital que será feita na hora.

Os interessados em adotar um animal devem cumprir alguns requisitos, dentre eles: ter mais de 18 anos, possuir documento de identificação pessoal e comprovante de endereço, passar pela triagem e pagar uma taxa no valor de R$ 40.

Já para aqueles que já possuem um cão ou gato, mas querem ajudar a causa, o projeto está aceitando produtos como ração, patês, brinquedos, cobertas e até tampinhas de plástico.