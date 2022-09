O que é necessário saber para curtir o show do Guns N’Roses sem perrengue em Goiânia

Os fãs que vão acompanhar o grande show da banda Guns N’ Roses, neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, devem ficar atentos a orientações para acesso ao evento.

Quem optou pela meia social e ainda não entregou a doação de 1 kg de alimento não perecível, poderá fazê-lo no próprio dia do evento, das 8h às 22h, na tenda do Corpo de Bombeiros localizada na entrada do estacionamento.

Será possível também fazer a retirada do voucher por outras pessoas desde que cada ticket venha acompanhado de um alimento.

Caso não haja a doação, o fã terá que pagar os 50% restante da entrada, levando em consideração o lote que foi escolhido.

Para as pessoas que tiverem optado pela meia entrada, será necessário apresentar algum comprovante da modalidade, como por exemplo, carteirinha de estudante, atestado médico (PCD), carteirinha de doador de sangue ou comprovante de doação dos últimos seis meses, assim como um documento de identificação pessoal com foto.

Já para aqueles que tiverem optado pela retirada do ingresso na bilheteria, ele poderá ser retirado no próprio domingo, das 14h às 20h, na bilheteria arquibancada Sul.

Vale ressaltar que pode ser apresentado para entrada no show tanto o ticket digital, como o impresso. Além disso, para aqueles que ainda não garantiram, as últimas unidades do 4º lote seguem disponíveis no site da Eventim.

Cronograma

Os portões do Estádio Serra Dourada serão abertos para os fãs a partir das 16h.

Às 18h30, o DJ internacional Sevenn cuidará da abertura do evento, aquecendo o público para o momento mais aguardado.

Logo depois, às 20h, a banda Guns N’ Roses deverá subir ao palco fazendo a alegria dos goianos.

Proibições

Não será permitido a entrada no evento com alimentos, bebidas, frascos de vidro ou de plástico (inclusive copos), drogas, armas e objetos pontiagudos. A exceção é apenas para medicamentos.

Menores de 16 anos poderão ter acesso ao show desde que estejam acompanhados por um tutor legal, podendo ser pai, mãe ou guardião.

Se houver qualquer tipo de dúvida relacionada ao evento, o SAC poderá ser acionado através do WhatsApp (62) 3142-5258.

Dicas extras

Para aproveitar ao máximo o show, sem qualquer dor de cabeça, a primeira dica é chegar ao Estádio Serra Dourada com antecedência, para que possa encontrar o setor sem perrengue e filas longas.

Realize a troca dos alimentos pelo voucher de ingresso social com antecedência.

Utilize roupas leves e confortáveis e não se esqueça que a previsão para todo o dia é de calor e clima quente.