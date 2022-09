Os brasileiros são conhecidos por sua criatividade por todo o planeta, obviamente, esse traço não ficaria apenas no meio artístico! Existem nomes um tanto quanto bizarros que as pessoas do país tupiniquim têm até vergonha.

Em 2013, a consultoria ProScore fez um levantamento a partir de 165 milhões de CPFs em que foram apresentados 1.169 nomes únicos no Brasil.

Estes surgiram ou por erros de digitação, excesso de imaginação ou combinações para lá de inusitadas. Veja

6 nomes que os brasileiros mais morrem de vergonha de ter eles:

1. Vicente Mais ou Menos de Souza

Começando nossa lista, aqui está um nome muito engraçado e bem diferente, não é mesmo?

Inclusive, fica difícil saber se os pais do Vicente estavam confusos sobre o sobrenome ou se a mãe, quem sabe, não sabia ao certo quem era o pai da criança.

2. Napoleão Sem Medo e Sem Mácula

Napoleão Bonaparte deve estar se revirando em seu túmulo com esse nome, já que essa pessoa aqui literalmente representa um Napoleão cheio de bravura e sem imperfeições.

Sem sombra de dúvidas, esse é um nome pra lá de engraçado.

3. Restos Mortais de Catarina

Não sei você, mas nós não queríamos estar na pele da Catarina que leva esse nome bizarro em seus documentos.

Francamente, é difícil imaginar o que exatamente se passou na cabeça de seus pais na hora de dar esse nome, ou a funcionário do cartório que achou normal registrar isso.

4. Céu Azul do Sol Poente

As homenagens à natureza é algo que realmente os brasileiros gostam, não é mesmo?

E cai entre nós, Céu Azul do Sol Poente ficou um nome muito poético e belo, isso não tem como enganar!

5. Chevrolet da Silva Ford

Já pensou se seu nome fosse a marca de um carro, não só o nome como o sobrenome também?

Essa bizarrice só poderia vir dos brasileiros, fazendo um nome muito criativo!

6. Disney Chaplin Milhomem da Silva

Por último, temos aqui um fã das produções da Disney, que decidiu levar esse amor para o nome de seu filho. Divertido, não é mesmo?

Você faz parte desta lista?

Saiba que neste ano foi publicada uma lei federal, em 28 de junho, que permite aos interessados a troca ou atualização do próprio nome sem a necessidade de ingressar com uma ação judicial.

Assim, com uma ida simples ao cartório já é possível iniciar o processo sem precisar até mesmo de um advogado e de justificativa.

