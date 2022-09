Corpo de Bombeiros é acionado para resgatar homem que caiu no ‘buracão’, em Luziânia

Um homem de 32 anos foi resgatado neste sábado (11) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, após cair em um buraco de aproximadamente três metros de altura.

O acidente aconteceu em uma região de mata fechada, conhecida como Buracão. O local fica próximo ao Bairro Jofre Parada, rente a um córrego. Em imagens, também é possível notar que o local é estreito e de difícil acesso.

Cinco bombeiros foram mobilizados para a ocorrência e encontraram a vítima consciente. Ao realizar os primeiros socorros, os agentes constataram que, na queda, a pelve do resgatado foi fraturada.

O homem estava a passeio no córrego quando escorregou e caiu no barranco. Ele foi retirado com ajuda e encaminhado para o hospital municipal de Luziânia, onde recebeu atendimento.