Cuidadas por monges, cachoeiras “secretas” de Pirenópolis chamam atenção em Goiás

Ninguém aguenta mais o calorão que vem fazendo em Goiás, não é mesmo? Você sabia que no estado existem cachoeiras “secretas” que são cuidadas por monges?

Localizada a 40 km do Centro de Pirenópolis, as oito quedas d’águas são conectadas por paisagens de contemplação e ideais para trilha, além de chamar a atenção de quem passar por ali.

Chamada de “Cachoeira dos Dragões”, o complexo tem início pelo Portão do Dragão e se estende até a “Rei dos Dragões”.

A visitação ao local tem início às 09h da manhã, com término às 17h. Entretanto, o horário limite para começar a trilha de 4,5 km, é às 13h. Todas as regras podem ser conferidas no site.

A área é mantida e preservada pelo Mosteiro Zen Eishōji e os ingressos podem ser comprados de maneira online, diretamente pelo site do complexo de quedas d’água.

Conheça as oito cachoeiras e a história por trás de cada uma delas:

1. Portão do Dragão

De acordo com a mitologia, em algum momento, uma carpa começa a nadar contra a corrente, subindo cascatas, e, ao chegar ao final, transforma-se num dragão.

O portão corresponde ao Mosteiro Zen. Apesar de passar por um treinamento difícil, aquele que o supera, transforma-se num monge zen verdadeiro.

2. Cachoeira do Dragão Azul

Nesta cachoeira, o dragão possui morada no fundo das águas, onde ninguém pode alcançar. Para chegar lá, é preciso se empenhar, quanto mais se treina, mais a capacidade aumenta.

3. Cachoeira Pérola do Dragão

A pérola é uma joia preciosa, negra, rara que está sendo guardada nas mandíbulas do dragão. Isso simboliza a natureza de Buda. Para conseguir pegar essa pérola, é preciso ter coragem.

4. Cachoeira Nuvens do Dragão

Após pegar a pérola do dragão, o próximo destino é a Nuvens do Dragão. Neste local, o animal sai cercado de diversas nuvens e ascende ao céu.

5. Cachoeira do Dragão Verdadeiro

Nesta cachoeira é encontrada a verdadeira imagem do dragão. Reza a lenda de que um homem colecionava tudo relacionado a dragões, quando um verdadeiro bateu em sua porta, ele desmaiou.

6. Cachoeira do Dragão Voador

A maior do complexo, recebe este nome por ser alta e larga, como se fosse um dragão abrindo as asas e subindo para os céus.

7. Cachoeira Dragão do Céu

Neste ponto, o dragão já realizou a natureza de Buda e, saindo do mosteiro, começa a trabalhar com toda a força.

8. Cachoeira Rei dos Dragões

Por fim, a última cachoeira é a Rei dos Dragões, que representa aquele que defende o mosteiro para que tudo siga funcionando bem.