Professora volta a fazer sexo com aluno após ser demitida de escola e agora a consequência foi pior

Uma professora de ciências terá de arcar com uma grave consequência após continuar mantendo vínculos íntimos com um aluno, apesar de já ter sido demitida da escola em que ele estudava e estar cumprindo prisão domiciliar.

Elizabeth Suzanne Bailey tem 36 anos e vive na Carolina do Norte (EUA). Ela havia sido detida, depois de ter os casos – que mantinha com vários adolescentes – vazados, e foi condenada pelos crimes sexuais, incluindo estupro.

A mulher chegou a pagar uma fiança de R$ 386 mil para não ir parar na cadeia. No entanto, foi colocada em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sob a condição de que ficasse longe dos menores.

A história piorou depois que os investigadores do Gabinete do Xerife do Condado de Iridell descobriram que, mesmo estando reclusa em casa, a professora teria levado o ex-aluno nove vezes à residência dela.

Agora, sem mais recursos, Elizabeth foi encaminhada ao Centro de Detenção do Condado de Iredell, após receber 27 acusações adicionais.

Entre elas, há nove de contravenção por “contribuir para a delinquência de um menor”, nove acusações de crime de intimidação ou interferência com uma testemunha do estado e nove acusações de violação das condições de liberação pré-julgamento.

Para conseguir retornar à prisão domiciliar, a acusada poderá ainda arcar com uma fiança de R$ 4,1 milhões. Porém, até o momento, a ex-professora segue detida.