Um recurso ‘escondido’ no menu secreto e que tem funções poderosas no WhatsApp foi descoberto recentemente e promete facilitar a vida dos usuários do aplicativo.

Apesar de ser algo pouco conhecido, a instalação do item pode ocorrer de forma fácil e rápida, sem a necessidade de instalar outro aplicativo.

Com apenas um clique, o truque do ‘menu oculto’ pode ser acessado na plataforma e melhorar de vez a sua vida. Portanto, fique de olho e anote aí a sugestão!

Descoberto menu secreto que tem funções poderosas no WhatsApp

Um recurso disponível nos aparelhos celulares e que pode facilitar a navegação no WhatsApp promete gerar funções poderosas aos usuários.

O ‘menu secreto’ já está disponível para celulares com sistema Android e iOS e permitirá que os internautas acessem, de forma rápida, o aplicativo de mensagem.

Agora, com apenas um único clique, você poderá ser encaminhado direto para o WhatsApp sem precisar fechar ou passar por uma série de abas para chegar até lá.

Para acionar a função, é simples. O primeiro passo é procurar o ícone do aplicativo de mensagens e pressioná-lo durante alguns segundos.

Depois, de forma automática, o recurso será habilitado com a palavra “menu de opções”. Ao aparecer o item, outras opções também aparecerão junto com ele, sendo elas:

Acessar a câmera;

Iniciar uma conversa com um contato;

Verificar informações técnicas do aplicativo;

Criar atalho de painel de “mensagens não lidas”;

Gerar um atalho para a câmera do aplicativo

Dessa forma, você conseguirá garantir menos um problema na hora de navegar pela web e ter mais tranquilidade para acessar algum aplicativo ou recurso da plataforma.

