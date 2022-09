Sabemos que fechar ciclos pode ser uma missão e tantos para algumas pessoas, mas existem alguns signos que ainda tem pendências e se atrapalham muito, principalmente a conhecer novas pessoas.

Se prender na esperança de reviver o passado pode ser a maior forma de autossabotagem para uma pessoa. É preciso lembrar que todo mundo muda e o que foi vivido não volta para o presente.

Inclusive, existe uma frase muito importante que diz: “pessoas morrem em vida e a gente precisa aprender a seguir em frente”. O lugar do passado é lá atrás e o presente está esperando para ser vivido.

Diante disso, separamos alguns signos que têm muita dificuldade de olhar para frente e acabam perdendo oportunidades incríveis de viver novidades. Confira!

3 signos que ainda têm pendências para resolver antes de iniciar um novo amor:

1. Touro

A segunda casa do zodíaco é um signo que vive muito no passado, por ser péssimo em fechar ciclos. O taurino tem uma dificuldade enorme em recomeçar do zero.

Ele prefere ficar preso nas antigas lembranças e acaba sofrendo muito com isso, por se sentir incapaz de dar chances para novos relacionamentos.

E a grande questão é: o nativo só conseguirá ser amado novamente e ser verdadeiramente feliz quando deixar a mala de lembranças antigas no para trás, literalmente.

2. Libra

O nativo desta casa astrológica adora manter um equilíbrio e, para isso, detesta deixar algum círculo. Se dependesse dele, ainda sairia com todos exs e atuais.

Brincadeiras à parte, o libriano tem muita dificuldade em dizer adeus e isso é um dos grandes problemas que o impede de evoluir emocionalmente e conhecer novas pessoas boas.

Para amar outro alguém e ter sucesso na relação, será preciso dizer tchau para o seu passado.

3. Virgem

Assim como os taurinos, ambos regidos pelo elemento terra, o virginiano é extremamente pé no chão, gosta de manter suas raízes firmes e de conforto. Estabilidade é a palavra chave para a felicidade desse signo.

Ele tentará de todas as formas fazer com que a relação se reestruture e se recupere. Adiará o final com todas as forças, até que não seja mais possível.

O virginiano, de fato, detesta despedidas, porém, para reencontrar o amor e a cumplicidade em alguém, será preciso dizer adeus ao passado.

