Sabe aquelas pessoas que vivem remoendo o passado e são incapazes de olhar para o presente? Alguns signos são especialistas em fazer isso e ainda reclamam de não melhorarem a situação.

Para conseguir romper os traumas passados e começar uma nova história é fundamental abandonar todas essas memórias e bagagens lá atrás e olhar para frente.

Caso contrário, os antigos sofrimentos continuarão te atormentando enquanto permitir, impossibilitando a chegada de um novo amor e novas vivências.

Conheça então os signos que só poderão amar novamente quando fecharem os velhos ciclos e se possibilitarem ser felizes outra vez. Veja!

3 signos que só vão encontrar o verdadeiro amor quando deixar o passado para trás:

1. Touro

A segunda casa do zodíaco é um signo que vive muito no passado, por ser péssimo em fechar ciclos. O taurino tem uma dificuldade enorme em recomeçar do zero.

Ele prefere ficar preso nas antigas lembranças e acaba sofrendo muito com isso, por se sentir incapaz de dar chances para novos relacionamentos.

E a grande questão é: o nativo só conseguir ser amado novamente e ser verdadeiramente feliz quando deixar a mala de lembranças antigas no passado, literalmente.

2. Escorpião

O escorpiano, diferentemente do taurino, não consegue se desprender por um único motivo: o rancor. Ele fica alimentando aquele sentimento ruim por não ter dado certo, principalmente se tiver acontecido alguma traição.

Esse signo é incapaz de perdoar uma mentira tão pesada e acaba ficando extremamente inseguro com a possibilidade de um novo relacionamento, devido ao trauma.

Mas vale a pena lembrar que ‘o seu próximo amor não tem culpa do que você passou’. Logo, não dá pra ficar fugindo de todos, pensando que agirão de má fé.

3. Capricórnio

O capricorniano, por sua vez, também é altamente capaz de ficar muito ressentido após passar por uma desilusão amorosa muito grande.

E, por ser muito fechado, ele fica armazenando tudo aquilo dentro do coração e remoendo as mágoas do passado. Com isso, o nativo acaba sendo impedido de viver novas chances de felicidade

Para conseguir amar de novo, ser amado e muito feliz, precisará abrir mãos desses remorsos.

