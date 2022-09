O Governo de Goiás vai entregar 715 cartões do programa Aluguel Social em Anápolis. A ação vai acontecer nesta quarta-feira (14), no Ginásio Municipal Carlos de Pina, localizado no Setor Sul Jamil Miguel, a partir das 10h.

Ao todo, serão 1750 famílias contempladas tanto no município, como em Goiânia. A lista de pessoas beneficiadas pode ser consultada neste link.

Na entrega, os selecionados receberão os cartões e instruções para usar o aplicativo pelo qual o auxilio é repassado, que funciona como um banco virtual.

Através do item, serão transferidos os recursos mensais no valor de R$ 350, por 18 meses. O valor só pode ser repassado para a conta do locatário do imóvel.

Depois de receber o cartão, a família terá prazo de 60 dias para enviar o contrato de aluguel pelo site da Agehab. No endereço eletrônico também será feita a prestação de contas.

O primeiro depósito pode levar até 10 dias para cair na conta. A partir do segundo mês, o recurso é depositado todo dia 28 ou primeiro dia útil seguinte.

Os interessados em participar do programa devem se inscrever no site da Agehab e informam a situação social e econômica.

Após avaliação da adequação aos critérios do programa, os inscritos são chamados a apresentarem a documentação que comprovam as informações necessárias.