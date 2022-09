Goiás tem uma das piores coberturas vacinais contra poliomielite do país

Goiás está entre os oito estados com a pior cobertura vacinal contra a poliomielite do país. No ranking nacional de imunização, os municípios goianos ocupam o 20º lugar com apenas 27,86% do público alvo vacinado. A meta, de 95%, não tem sido atingida desde 2016.

Até a tarde desta segunda-feira (12), 112.998 doses foram aplicadas na faixa etária de 01 a 04 anos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES), quase 300 mil crianças aptas a se vacinarem ainda não receberam o imunizante.

Conhecida popularmente como ‘paralisia infantil’, a doença tem a vacina como a única forma de prevenção, e corre o risco de voltar devido à baixa cobertura. É o que alerta o médico infectologista Boaventura Braz.

“É como se a vacina estivesse sendo vítima do seu próprio sucesso. A população mais jovem, até mesmo os médicos, nunca viram casos poliomielite e pararam de temer. Mas isso ocorre justamente por causa do número de vacinados”, afirma.

Para o especialista, outro fator está contribuindo para a queda. “Além da falsa percepção de segurança, enfrentamos o compartilhamento de notícias falsas referentes às vacinas, que fez o índice começar a cair ao longo dos últimos anos”, aponta.

O engajamento da população é fundamental para o estado se manter livre da doença, que pode levar à morte ou deixar sequelas. “A eficácia das vacinas é indiscutível. A responsabilidade de buscar os imunizantes é de todos nós”, diz.

Campanhas de reforço

Para continuar incentivando a vacinação contra paralisia infantil, a SES lançou na última semana a campanha publicitária “Xô Dodói” voltada pra crianças até 5 anos de idade. A ideia é ensinar as crianças sobre a imunização de forma divertida, com kits pedagógicos distribuídos nos 246 municípios goianos.

A pasta também segue vacinando pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. A ação foi prorrogada para 30 de setembro pelo Ministério da Saúde na tentativa de aumentar a cobertura vacinal e estimular a adesão da população.