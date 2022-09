Já pensou em morar no primeiro home resort de Anápolis a poucos metros do Parque Ipiranga?

A poucos metros do Parque Ipiranga e do futuro Parque das Águas, no encontro das Avenidas Juscelino Kubitscheck e Maranhão, está sendo projetado o Carmel Home Resort.

O empreendimento de duas torres da Engecom terá uma das localizações mais privilegiadas de Anápolis, com o conceito de floresta urbana.

“Uma iniciativa única, que integra uma verdadeira reserva natural de espécies nativas a uma área de lazer jamais vista”, destaca a construtora.

Um dos diferenciais será a piscina resort cercada de verde, sombra e ar puro. Sem contar o espelho d’água, piscina infantil, ecosauna e deck molhado

O Carmel Home Resort terá ainda ambientes para curtir com a família, opções para cuidar do corpo e da mente e espaço para trabalhar mesmo sem sair do condomínio.

“Lugar ideal para quem quer viver com exclusividade e o conforto de ter tudo por perto”, lembra a Engecom. Sucesso, o Carmel Home Resort teve a pré-venda esgotada logo nas primeiras horas.

No entanto, algumas unidades de três quartos com 91 m² e três suítes com 117 m² foram liberadas com negociação facilitada e opção de entrada parcelada.

O Carmel Home Resort deve ser entregue em 2026, sendo uma excelente oportunidade para quem planeja morar com qualidade de vida ou investir em um imóvel que terá valorização.

Interessados em saber mais ou agendar visita ao decorado podem entrar em contato pelo (62) 9 9223-4697.