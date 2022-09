Grande parte dos Microempreendedores Individuais (MEIs) não fazem ideia de que podem garantir um valor maior da aposentadoria, assim como podem ser beneficiados por um outro direito.

De modo geral, os profissionais contribuem para a Previdência Social com um percentual de 5% sobre o salário mínimo nacional, garantindo a aposentadoria por idade de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212.

Assim como os demais trabalhadores contratados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os MEIs também são resguardados por direitos básicos.

Dentre estas garantias estão a aposentadoria por idade ou invalidez, salário-maternidade, auxílio-doença, pensão por morte e auxílio-reclusão para os dependentes.

No entanto, para isso é preciso que o microempreendedor realize contribuições mensais de 5% por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Pensando no seu futuro, se você deseja garantir uma aposentadoria maior, fique de olho nas informações que selecionamos.

Maioria dos MEIs não sabem que podem ser beneficiados com este direito

De regra, o valor da aposentadoria para os MEIs é de R$ 1.212, mas, os contribuintes podem garantir uma quantia maior para o futuro caso pague um percentual complementar para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para garantir esse direito que muitos não sabem que possuem, o contribuinte precisa gerar uma Guia de Previdência Social (GPS) e realizar o pagamento de 15% referente ao complemento.

Vale ressaltar que por se tratar de uma complementação, será também preciso pagar os habituais 5% sobre o salário mínimo, levando assim o pagamento para 20% com o adicional.

Neste caso, além de garantir uma quantia acima do salário mínimo nacional, o microempreendedor ainda garante o direito de se aposentar por tempo de contribuição.

O cálculo do benefício para os MEIs que optam pelo complemento é realizado levando em consideração os salários de contribuição desde 1994 até atualmente.

Ao final, a média obtida pode até mesmo garantir um valor de aposentadoria superior ao piso nacional.

Como existe uma possibilidade do INSS não reconhecer o recolhimento do DAS-MEI para a aposentadoria por tempo de contribuição, é importante que o contribuinte fique sempre de olho no andamento.

Para acompanhar de perto é preciso apenas acessar o site Meu INSS, ou o aplicativo com o mesmo nome, clicar em “Extrato de Contribuição (CNIS)” e por fim, baixar o arquivo em PDF contendo toda a relação das contribuições como DAS-MEI.

