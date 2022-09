Moradores de Goiás poderão ganhar R$ 2 mil por mês em campanha da Tele Sena

Quem não gostaria de ter um dinheirinho a mais entrando na conta, não é mesmo? Os goianos que comprarem a edição da Tele Sena de Primavera poderão levar R$ 2 mil para casa.

Durante um ano, de segunda a sexta-feira, o valor será sorteado para cada região do Brasil. Os moradores do Centro-Oeste serão contemplados todas as sextas.

Para participar, basta realizar o cadastro da cartela no site ou aplicativo da Tele Sena e responder a pergunta que será gerada na tela. Logo depois o cupom será gerado automaticamente.

Caso a versão da cartela seja digital, ela já está cadastrada. No entanto, é necessário que a resposta também seja dada nos canais oferecidos pela Tele Sena.

Além do valor extra, os goianos podem ganhar R$ 600 mil e R$ 500 mil, acertando “mais pontos” ou “menos pontos”, respectivamente.