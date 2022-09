Presos cinco suspeitos de carbonizar e matar brutalmente uma frentista em Itaberaí

Cinco homens foram presos na manhã desta terça-feira (13), suspeitos de matar com um tiro na cabeça e carbonizar, parcialmente, o corpo da frentista, Janaína de Oliveira Moura, no município de Itaberaí – localizado a 100 km de Goiânia. O crime ocorreu na noite de domingo (11), mas o corpo só foi encontrado na manhã da segunda-feira (12).

Conforme a Polícia Civil, ao encontrar o corpo, perceberam que se tratava de um uniforme de frentista e se deslocaram até o posto de combustível no qual utiliza esse tipo de macacão. Lá constataram a identidade da vítima.

Por meio de câmeras de segurança, a equipe de investigação de homicídios verificou todo o trajeto feito pela trabalhadora após o expediente, inclusive, nos estabelecimentos em que passou.

Foi possível identificar, por imagens, que o veículo usado no crime foi um VW/Gol, cor prata, rebaixado e com rodas pretas, o qual era ocupado por cinco homens e a vítima. O grupo havia deixado um bar durante a madrugada. O corpo foi encontrado com um tiro na cabeça, além de parcialmente carbonizado.

A morte teria sido motivada por vingança, já que os autores acreditavam que a vítima estava envolvida em um homicídio ocorrido meses atrás, suspeita que, segundo a polícia, não procede.