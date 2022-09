Um mês após fazer teste de DNA, namorados pegam o resultado e tomam decisão definitiva

Um rapaz canadense decidiu presentear a namorada, de 22 anos, com um teste de DNA, pois a mãe dela era adotada e eles não sabiam se haviam riscos de patologias hereditárias.

A princípio a ideia pareceu bastante interessante, ainda mais pelo kit estar em promoção. Então, ambos colheram as amostras e levaram ao laboratório.

“No meu aniversário no ano passado, meu ex me comprou um daqueles kits de teste de DNA. Minha mãe é adotada e eu nunca conheci meu pai biológico”, contou Matilda, através de um vídeo no TikTok.

“Então, eu estava mais interessada em informações relacionadas à saúde, para ver se há algo que eu precise estar ciente”, acrescentou.

“Recebemos os resultados cerca de um mês depois, e eu estava verificando os parentes genéticos porque a única pessoa que conheço tecnicamente é minha mãe”, relembrou.

Acontece que, no momento em que eles analisavam os resultados, perceberam que havia o nome do namorado no exame de Matilda e vice-versa.

“Disse: ‘ei, isso é engraçado, essa pessoa tem o mesmo nome que você’. E foi assim que descobri que estava namorando um primo”, contou no vídeo.

Depois das informações bombásticas, o casal acabou se separando. Segundo Matilda, não foi apenas em função da genética, mas um acúmulo de brigas e a proximidade familiar.

“Com base no material da pesquisa, bem como a porcentagem de DNA que meu ex e eu compartilhamos era um pouco alta demais para sermos primos em terceiro grau, tenho certeza de que somos primos em segundo grau”, finalizou a canadense.