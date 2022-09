Descubra o que acontece com seu celular quando você tira ele da tomada antes de carregar 100%

Existem situações que não tem jeito: é impossível esperar até que o celular complete 100% de carga da bateria.

Seja por pressa, compromisso ou para resolver algo importante, às vezes, tiramos o smartphone da tomada antes que a bateria atinja sua capacidade máxima.

Bom e para quem faz isso sempre surge a dúvida: isso causa algum problema ao celular? Faz mal? Deixa a bateria viciada?

A real é que o primeiro ponto de partida é entender que a grande maioria dos aparelhos celulares possuem baterias de íons de lítio.

Isso quer dizer que a vida útil dessas peças são medidas em ciclos. Assim, cada ciclo medido é quando a bateria carrega completamente e é por isso que elas não ficam viciadas.

Geralmente, uma bateria de um celular possui um ciclo de 400 cargas que deve ser respeitado.

Assim, segundo o site Olhar Digital, o não cumprimento desse procedimento pode acarretar em danos precoces à bateria, como o tempo de vida reduzido.

E o site ainda diz que, em modelos de celulares mais antigos, a bateria corre o risco de ficar “viciada”.

Isso porque, o tal ciclo é medido a partir da capacidade dos elementos químicos de reagirem, por isso, as baterias feitas de outros materiais mais ultrapassados perdem a capacidade mais rápida com o passar do tempo.

Afinal, posso tirar o celular da tomada antes da bateria completar 100%?

A real é que sim, você pode! Assim como também você não precisa esperar o aparelho zerar a bateria para colocá-lo na tomada.

De acordo com o Olhar Digital, podemos colocar o smartphone para carregar sempre que quisermos, porém note que cada uma carga ‘completa’, equivalente a 100% dela, vai contar um ciclo.

Mas vale destacar que especialistas recomendam esperar atingir os 100% de carga para evitar danos e contagem de ciclos desnecessariamente.

