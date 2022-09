Dois meses após os primeiros casos, Goiás começa a fazer os testes da Varíola dos Macacos

Os testes de varíola dos macacos começam a ser analisados em Goiás a partir desta quarta-feira (14). A mudança acontece dois meses após a confirmação dos primeiros casos da doença e deve fazer com que o diagnóstico fique mais rápido.

Em nota ao Portal 6, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informa que o tempo entre a realização do exame e a divulgação do resultado deve ser reduzido de 07 para 03 dias. A previsão é que todos os diagnósticos sejam feitos no estado – pelo menos enquanto houver disponibilidade de insumos, fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Como o vírus monkeypox tem perfil de transmissão diferente da de Covid-19, não há, segundo a secretaria, previsão para testagem em massa. O atendimento dos casos suspeitos seguirá sendo realizado em unidades de saúde da atenção básica, e, caso a notificação se enquadre nos critérios epidemiológicos, terão as amostras coletadas e encaminhadas para o exame.

Desde agosto, por falta de insumos, a SES envia amostras para o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN-DF) realizar o diagnóstico. Antes, os testes seguiam para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que analisava o material.

Cenário da infecção

Segundo boletim divulgado pela SES nesta terça-feira (13), o estado tem 345 casos confirmados de varíola dos macacos. Destes, 336 são homens e nove mulheres. Os infectados têm idades de 03 a 64 anos.

O boletim traz, ainda, 499 casos suspeitos e 46 prováveis, isto é, aqueles com características, mas que aguardam apenas o resultado do exame médico para comprovação. Goiânia continua sendo a cidade com maior número de casos, com 251 confirmações, seguida por Aparecida (38) e Anápolis (12).